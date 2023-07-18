Яке взуття не можна прати у машинці: прості поради
Взуття, яке ми носимо щодня, швидко забруднюється, і іноді звичайна щітка не впорається зі стількома забрудненнями. Перед тим як відправляти взуття в пральну машину, варто з'ясувати, чи є цей метод очищення відповідним.
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Яке взуття не можна прати у пральній машині
Варто уникати прання взуття зі шкіри, оскільки воно може втратити свою форму та з'явитися тріщини в процесі прання. Замшеве взуття також не підходить для прання в машинці, оскільки воно може втратити форму та зовнішній вигляд.
Небажано прати взуття з механічними пошкодженнями або з великою кількістю декоративних елементів.
Як правильно прати взуття у пральній машині
- Вийміть шнурки та устілки, оскільки їх потрібно прати окремо руками.
- Вимийте підошву взуття за допомогою мила та щітки, щоб видалити з неї камінчики та інші тверді предмети.
- Щоб не пошкодити барабан пральної машини, краще прати взуття в спеціальному мішечку або використовувати стару наволочку як альтернативу.
- Оберіть тонкий режим прання та додаткове полоскання для взуття. Не перестарайтеся з миючим засобом і уникайте використання режимів віджимання та сушіння, оскільки це може призвести до пошкодження як техніки, так і самого взуття.
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