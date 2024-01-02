Яку пенсію оформити вигідніше: по інвалідності чи за віком

В Україні деякі громадяни мають право отримувати пенсію на вибір: за віком або по інвалідності. У різних ситуаціях та чи інша виплата може бути більш вигідною.

Відео дня

Вибір між пенсією за віком та по інвалідності є непростим. Для того, щоб прийняти правильне рішення, необхідно враховувати всі фактори, включаючи стаж, заробіток, групу інвалідності та інші, пише 24tv.ua.

Читайте також: Які пенсійні виплати зростуть разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році

Пенсія за віком

Пенсія за віком призначається особам, які досягли встановленого законом пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж.

Розмір пенсії за віком залежить від стажу та заробітку. Мінімальний розмір пенсії за віком у 2024 році становить 2 600 гривень.

Пенсія по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається особам з обмеженими можливостями, які не можуть самостійно заробляти собі на життя.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від групи інвалідності.

Особам з інвалідністю I групи призначається 100% пенсії за віком.

Особам з інвалідністю II групи призначається 90% пенсії за віком.

Особам з інвалідністю III групи призначається 50% пенсії за віком.

Яка пенсія вигідніша

Вибір між пенсією за віком та по інвалідності залежить від конкретної ситуації.

Якщо особа має І чи ІІ групу інвалідності, то пенсія по інвалідності, швидше за все, буде більшою, ніж пенсія за віком. Це пов'язано з тим, що розмір пенсії по інвалідності залежить не тільки від стажу, а й від групи інвалідності.

У випадку, якщо особа має III групу інвалідності та повний відпрацьований стаж, то пенсія за віком може бути більш вигідною. Це пов'язано з тим, що розмір пенсії за віком у цьому випадку буде вищим, ніж розмір пенсії по інвалідності III групи.

Як перейти з однієї пенсії на іншу

Щоб перейти з однієї пенсії на іншу, потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України. Нові виплати почнуть нараховуватися з дати подачі заяви.

При переході з пенсії за віком на пенсію по інвалідності враховуються всі документи про стаж та заробіток, які не були враховані при призначенні пенсії за віком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!