Яку площу земельної ділянки має право отримати учасник бойових дій: відповідь юриста

Учасники бойових дій в Україні мають право на безоплатне отримання земельної ділянки, однак через воєнний стан нині діють певні обмеження щодо реалізації цього права. Ветеран має подати клопотання до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, який розпоряджається відповідними земельними ресурсами державної чи комунальної власності.

Як пояснила юристка Лариса Величко у коментарі для 24 Каналу, щоб отримати землю, у документі необхідно зазначити цільове призначення та орієнтовні розміри бажаної ділянки.

Закон дозволяє учасникам бойових дій отримувати землю в таких межах:

до 0,12 га для садівництва;

до 2,0 га для особистого селянського господарства;

до 0,25 га для будівництва житла в селах, до 0,15 га в селищах і до 0,10 га в містах;

до 0,10 га для дачного будівництва.

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До клопотання слід додати графічні матеріали із зазначеним бажаним розташуванням ділянки, погодження землекористувача (якщо ділянка вже в користуванні), документи про особу та підтвердження пільг. Якщо йдеться про землю для фермерства — також потрібні документи про освіту чи досвід у сільському господарстві.

Відповідні органи мають розглянути заяву протягом 30 днів і винести рішення — або надати дозвіл, або обґрунтовано відмовити. Якщо ж відповідь не надійшла вчасно, заявник може звернутися до суду.

Проте в умовах воєнного стану, згідно зі змінами до Земельного кодексу, безоплатна передача земель державної чи комунальної власності у приватну наразі заборонена. Виняток становлять лише випадки, коли громадяни вже мають нерухомість, розташовану на таких ділянках, або користуються ними з періоду до 1 січня 2002 року.

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