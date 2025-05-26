Яку допомогу отримуватимуть ВПО у червні 2025 року

У червні 2025 року внутрішньо переміщені особи в Україні й надалі отримуватимуть фінансову допомогу від держави. У березні 2025 року уряд ухвалив рішення продовжити грошову допомогу для даної категорії осіб ще на пів року – до вересня 2025-го.

Таким чином, у червні ВПО й надалі отримуватимуть виплати від держави. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на Національну соціальну сервісну службу України.

Особи, які вже отримували державну допомогу до червня, надалі отримуватимуть її автоматично — повторно подавати заяву не потрібно.

Суми виплат залишаються такими:

2000 гривень – для повнолітніх осіб;

3000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю.

Читайте також: Як отримати статус ВПО та якою є матеріальна компенсація

Як ВПО оформити державну допомогу у червні

Внутрішньо переміщені особи, які раніше не отримували державну допомогу, мають змогу подати заяву на її призначення у червні 2025 року. У разі першого звернення вони також можуть оформити довідку ВПО та подати запит на фінансову підтримку для членів своєї сім’ї через мобільний застосунок "Дія".

Для подання заяви потрібно:

Оновити застосунок "Дія" та перейти до розділу "Сервіси".

Вибрати опцію "Послуги для ВПО", а далі — "Допомога для ВПО".

Ввести адресу фактичного проживання та підтвердити свою геолокацію.

Додати інформацію про дітей як ВПО або обрати варіант "Зареєструватися без дітей".

Вибрати картку єПідтримка або оформити її в одному з банків-партнерів.

Вказати вид допомоги, яка необхідна, і залишити свої контактні дані.

У разі, якщо родина ВПО не відповідає умовам для отримання виплат через високий дохід, наявність депозитів або додаткового житла, можна підтвердити право на допомогу, звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до органу соцзахисту за місцем проживання.

Варто зазначити, що у червні держава й надалі надаватиме грошову допомогу на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Також продовжується дія програми "Прихисток", яка передбачає виплати тим, хто надає прихисток ВПО у своєму помешканні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з липня в Україні зміняться правила для переселенців.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!