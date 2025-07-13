Кілерів, які вбили полковника СБУ в Києві, ліквідовано – Малюк

Служба безпеки України фізично усунула кілерів, які раніше вбили полковника СБУ в Києві. Про це повідомив керівник відомства Василь Малюк.

"Агентурно-бойова група ФСБ РФ була завчасно маршрутована до України і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено", – розповів він.

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Вбивство скоїли двоє осіб – чоловік і жінка. Їхній куратор доручив їм стежити за співробітником СБУ, вивчити його щоденний розклад та маршрути переміщення. Пізніше він надав кілерам координати схованки, де знаходився пістолет з глушником.

Після вбивства полковника Служби безпеки, кілери спробували сховатися. Проте співробітники СБУ та Національної поліції виявили їхнє місцезнаходження на Київщині.

Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва пролунали постріли – внаслідок інциденту загинув представник Служби безпеки України.

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