Глава Пентагону Піт Хегсет відповів на натяки колишнього держсекретаря США Гілларі Клінтон у соцмережах. Вона висміяла його доручення Кіберкомандуванню США припинення всіх операцій проти Росії, включаючи наступальні кібероперації.

Клінтон висловила свою думку, опублікувавши фотографію, на якій Піт Хегсет підписує документи. Під фото вона написала: "Не хотілося б поранити почуття Путіна". Відповідь міністра оборони США не змусила довго чекати, повідомляє Fox News.

У відповідь Хегсет опублікував знімок, на якому Хілларі Клінтон зображена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. На фотографії вони разом із символічною "кнопкою перезавантаження" російсько-американських відносин, яку Клінтон передала Лаврову у 2009 році, будучи держсекретарем США.

Цей обмін викликав бурхливу реакцію серед американських консерваторів, котрі швидко відреагували на пост на платформі X.

Прессекретар Міністерства оборони Кінгслі Вілсон також прокоментувала ситуацію на X, зазначивши: "Хитра Хілларі щойно отримала по заслугах".

Уїдливі коментарі додали активіст Джек Пособець та Грег Прайс із групи швидкого реагування Білого дому при Трампі.

Варто зазначити, що публікацію Хегсета на платформі X було ретрансльовано понад 10 000 разів, набравши понад 70 000 вподобань та 3 000 коментарів.

Медіа також повідомляють, що останнім часом адміністрацію президента Дональда Трампа звинувачують у зв'язках із Росією. Особливо зросла критика після останньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі, коли президент України покинув зустріч раніше.

Як повідомлялося, 47-й президент США заявив, що Зеленський не готовий до мирних переговорів, проте той може повернутися до Білого дому для їхнього відновлення.