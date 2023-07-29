Коли збирати врожай картоплі, щоб вона добре зберігалася

Різні сорти картоплі мають різні терміни дозрівання, що залежать від часу посадки та умов їхнього зростання. Оптимальний момент для збирання картоплі має велике значення, оскільки від цього залежить якість та кількість зберігання урожаю під час зимового періоду.

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Збираючи картоплю, слід звертати увагу на ознаки її дозрівання, пише Телеграф. Одним із ключових показників є відмирання листя. Дозріла картопля має жовтіти та опадати листя. Хоча окреме пожовтіння може свідчити про хвороби або травмування рослини, недоцільно збирати урожай раніше, ніж весь масив листя почне готуватися до опадання.

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Ще одним показником дозрівання є стан бадилля. Коли воно повністю висихає та відмирає, слід вжити негайних заходів щодо збирання. Затягнути з цією процедурою не варто.

Для точнішої оцінки готовності картоплі до збору можна викопати пробні бульби і перевірити їхній стан. Якщо вони легко відділяються від кореневої частини рослини або з легкістю знімаються шкіркою, то настав час розпочати збір цього сорту.

Отже, збір картоплі є важливою сільськогосподарською операцією, яка вимагає уважності та правильного вибору моменту. Враховуючи ознаки дозрівання, можна забезпечити якісний збір та довготривале зберігання урожаю упродовж зими.

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