Коли ТЦК може відправити на ВЛК після оновлення даних: відповіли у Міноборони

Чи можуть направити на проходження ВЛК одразу після оновлення даних

ТЦК та СП мають право направити громадянина на медичний огляд, якщо він не проходив його протягом 5 років. Проте, в Міноборони рекомендують приймати рішення про призов вже після аналізу всіх даних про військовозобов'язаних, які оновлюють інформацію. Про це пише 24 tv.

Чи можуть вручити повістку на проходження ВЛК на вулиці

Законодавство не передбачає вручення повісток для проходження ВЛК на вулиці. Направлення на медогляд видається лише після оновлення даних у ТЦК СП.

Читайте також: Стефанчук пояснив, чи будуть в Україні мобілізовувати 18-річних

Чи потрібно проходити ВЛК тим, хто буде заброньований

Якщо вони не проходили медичний огляд протягом 5 років. Проте, направлення на ВЛК вони отримають лише від ТЦК СП.

Важливо:

ВЛК під час воєнного стану необхідно проходити раз на рік. У мирний час - раз на 5 років.

Нагадаємо, ми вже писали про обставини, за яких батькам дітей з інвалідністю можуть не надати відстрочку від мобілізації.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!