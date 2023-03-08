Коли Україна святкуватиме перемогу у війні: астролог назвав терміни

Вирішальна битва у війні України та Росії може відбутися навесні 2023 року. Правління російського диктатора Володимира Путіна наближається до кінця.

Про це "Главреду" заявив головний астролог Влад Росс. "Після переходу Юпітера зі знаку війни в знак миру, тобто в знак Тельця, можна буде говорити про закінчення війни. Особливо – коли Путін піде з життя, а це може статися навесні-влітку", – зазначив він, уточнивши, що парад перемоги можливий в червні.

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За словами Росса, країні-агресорові загрожує розпад – руйнівні процеси розпочнуться після входження символу смерті та руйнування Плутона в знак зодіаку Водолій, пов'язаний із Росією. Саме тому Україна не повторить долю Ізраїлю – жити під постійними обстрілами не доведеться.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.