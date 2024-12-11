Коли чекати похолодання в Україні: відповідь синоптиків

У четвер, 12 грудня, в більшості областей України очікується суха погода без істотних опадів, але на дорогах може утворитися ожеледиця через поступове зниження температури.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогнозується північно-західний вітер, місцями досить сильний. Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -4 °C, на півдні - від -1 до +3 °C. Вдень стовпчики термометрів покажуть від -3 до +3 °C. За словами синоптикині, з 13 грудня холод посилиться, збільшуючи ризик ожеледиці на дорогах.

У Києві в ніч на четвер очікується мокрий сніг, а вдень — без опадів. Вітер буде рвучким, з північного заходу. Температура повітря коливатиметься від 0 до -2 °C, а вже 13-14 грудня прийдуть помірні морози.

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