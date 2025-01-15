Команда Байдена хоче використати заморожені російські активи з метою тиску на окупантів під час переговорів

Адміністрація президента США Джо Байдена, яка завершує свою роботу за кілька днів, начебто закликає європейських партнерів підтримати ініціативу щодо переміщення заморожених російських активів на спеціальний рахунок, який може бути використаний як інструмент тиску для захисту інтересів України.

За інформацією CNN, яка посилається на двох чиновників адміністрації, план передбачає переведення близько 300 мільярдів доларів, заморожених у банках США та Європи, на депозитний рахунок. Доступ до цих коштів можливий лише в рамках майбутньої мирної угоди. Чиновники вважають, що такий крок стане чітким сигналом для Кремля: якщо Росія хоче повернути ці гроші, їй доведеться вести переговори.

Ідея активно обговорюється не лише серед радників Байдена, а й з представниками команди Дональда Трампа, включаючи Марко Рубіо, ймовірного держсекретаря, та Майка Волца, кандидата на посаду радника з нацбезпеки. Очікується, що підтримка цієї ініціативи з боку Трампа може сприяти досягненню його мети щодо швидкого завершення війни.

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Втім, у Європі пропозицію зустріли стримано. Багато європейських столиць вважають, що конфіскація заморожених російських активів може суперечити міжнародному праву. Раніше досягнутий компроміс щодо використання доходів від цих коштів для фінансування кредиту G7 для України вже був складним рішенням.

Як зазначають співрозмовники CNN, скептичне ставлення європейців до цієї ініціативи знижує ймовірність її реалізації до зміни адміністрації в Білому домі.

Нагадаємо, у команді Трампа розповіли, коли можуть завершити війну в Україні.

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