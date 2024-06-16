Підсумкове комюніке Глобального саміту миру в Швейцарії підписали 80 країн і чотири організації, повідомляє Радіо Свобода.

Видання опублікувало список країн, що підписали спільне комюніке.

Комюніке саміту миру в Швейцарії підписали 80 країн і чотири організації: відомо, хто відмовився. Джерело: Радіо Свобода/Telegram

Зазначається, що серед тих, хто не підписав документ – Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та ОАЕ.

Саміт миру у Швейцарії

15−16 червня у Швейцарії проходить Глобальний саміт миру, ініційований Україною. Росію на нього не запросили, утім підсумкове комюніке саміту може прокласти шлях до майбутніх переговорів України з РФ, припускають західні ЗМІ.

Напередодні саміту Швейцарія підтвердила, що на ньому будуть присутні 100 делегацій, зокрема 57 глав держав й урядів з усіх регіонів світу.

Агенція Reuters опублікувала повний текст проєкту підсумкової декларації за результатами саміту миру.

У документі країни-учасниці засуджують війну РФ проти України, наполягають на забезпеченні роботи атомних електростанцій, визволенні полонених, а також підтримці безпечного торговельного судноплавства та доступу до морських портів у Чорному та Азовському морях.

Раніше ми розповідали, що став відомий список учасників на Саміті миру.

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