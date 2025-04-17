Кому з пенсіонерів потрібно сплачувати податок на доходи: подробиці

У 2025 році пенсіонери, які продовжують трудову діяльність, сплачують податки на загальних підставах. Їхній дохід у вигляді заробітної плати оподатковується за стандартними ставками, що наразі сумарно становлять 23%.

Пенсіонери, які офіційно працюють, відраховують із заробітної плати податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (5%). Про це повідомляє "24 Канал".

Як обчислити суму податкових відрахувань:

У разі, якщо пенсіонер отримує заробітну плату у розмірі 10 000 гривень, з цієї суми буде утримано 1 800 гривень податку на доходи фізичних осіб та 500 гривень військового збору.

Таким чином, загальна сума податків складе 2 300 гривень.

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Хто з пенсіонерів не повинен сплачувати податки

Зараз в Україні не всі пенсії обкладаються податками. Це стосується тих виплат, що не перевищують 24 тисячі гривень на місяць, що відповідає трьом мінімальним зарплатам у 2025 році.

У цьому році мінімальна пенсія складає 2 361 гривню і не підлягає оподаткуванню. Також звільнені від податків пенсіонери, які не працюють і не мають інших джерел доходів, окрім пенсії.

Варто також врахувати, що якщо сума загальних доходів пенсіонера, включаючи пенсію, зарплату, дивіденди та інші джерела, перевищує 24 тисячі гривень, то йому доведеться сплатити податок у розмірі 15% або 20%, залежно від того, наскільки доходи перевищують цей поріг.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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