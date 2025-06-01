Контрасти літа: на Україну насувається спека до +34 °C і грозові зливи

На початку червня в Україну прийде справжнє літнє тепло, проте погода буде нестабільною. Метеорологи прогнозують підвищення температури до +34 °C, а також зливи, грози, можливий град і шквали в різних куточках країни.

Про це повідомляє Meteoprog. У першу декаду червня українців очікують спекотні дні: вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27…+32 °C, а на півдні місцями навіть до +34 °C. Водночас синоптики застерігають, що погода залишиться мінливою – місцями пройдуть грозові дощі, можливі сильні пориви вітру й гради.

Понеділок, 2 червня: У перший день тижня грозові дощі охоплять західні та північні області. У денний час можливі пориви вітру до 15–20 м/с і град. В інших регіонах країни утримається суха погода. Нічна температура становитиме +12…+17 °C, а вдень очікується +22…+27 °C, на півдні — до +31 °C.

Вівторок, 3 червня: Наступного дня атмосферні умови погіршаться у західних, північних та подекуди центральних регіонах — йтимуть сильні дощі з грозами, можливі град і шквали до 22 м/с. У східних і південних областях опадів не передбачається. Температурні показники вдень коливатимуться в межах +27…+32 °C, на заході буде дещо прохолодніше – +20…+26 °C.

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Середа, 4 червня: Опади охоплять центральні та східні регіони, а також Прикарпаття. У гірських районах Карпат можливі грози. Денна температура коливатиметься в межах +22…+27 °C, на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +31 °C.

Четвер, 5 червня: Більшість території країни залишатиметься без опадів, однак у другій половині дня в західних і північних областях імовірні дощі з грозами. Удень температура становитиме +25…+30 °C, а в південних регіонах і в Прикарпатті – до +33 °C.

П’ятниця, 6 червня: Грозові зливи знову повернуться у західні, центральні та північно-східні регіони. У деяких місцях прогнозують шквали до 24 м/с і можливий град. На півдні збережеться суха й спекотна погода – від +30 до +33 °C.

Субота, 7 червня: Більшість регіонів країни накриють грозові зливи. Водночас на півдні триматиметься сильна спека – до +34 °C.

Неділя, 8 червня: Найбільш несприятливі погодні умови прогнозуються у західних, північних та центральних областях — очікуються зливи з грозами, можливі град і поривчастий вітер. В інших частинах країни — сонячно. Денна температура сягатиме +29…+34 °C, а на заході та півночі – +17…+26 °C.

У підсумку, перший тиждень червня відзначиться яскравими погодними контрастами: спекотними днями, раптовими дощами, сильними поривами вітру та загрозою небезпечних природних явищ. Синоптики рекомендують регулярно перевіряти прогноз і проявляти обережність у негоду.

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