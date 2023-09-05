Корова в Індії потоваришувала з королівською коброю (кумедне відео)

Дружба між різними видами тварин буває геть дивною. Це довело чергове відео, яке з'явилося у соцмережах – в Індії корова товаришує з коброю.

Кадри, що стали дуже популярними, опублікував офіцер Індійської лісової служби Сусанта Нанда у соцмережі Twitter.

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"Важко пояснити. Довіра, здобута через чисте кохання", – підписав він це відео.

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На цих кадрах можна побачити, як корова зустріла на своєму шляху королівську кобру з розкритим капюшоном. Обидві тварини почали одна одну розглядати.

Раптом корова нахиляє голову до кобри, нюхає її та починає облизувати. Кобра натомість не втікає, а ніби лащиться об морду корови.

Багато користувачів соцмережі назвали це відео дивним, дехто не вірить у достовірність кадрів.

Нагадаємо, в Південній Африці 53-річний сафарі-гід зняв на камеру неймовірні кадри бою між слоном і крокодилом у річці Луангва.

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