Криптоком'юніті звертає увагу: Circle і Near вкладаються в додаток переказів Abound

Коли великі гравці криптоіндустрії вкладають мільйони в сервіси, що працюють з реальними фінансовими потребами — це вже не просто подія. Це сигнал. Компанії Circle Ventures та Near Foundation інвестували $14 мільйонів у Abound — мобільний додаток для міжнародних переказів, орієнтований на індійську діаспору в США. Йдеться не про черговий криптопроект, а про платформу, яка об’єднує традиційні фінанси з потенціалом Web3.

Abound — це не криптогаманець, не DeFi-майданчик, не трейдинг-платформа. Це додаток, яким щомісяця користуються пів мільйона людей, щоб пересилати гроші додому. І тут починається найцікавіше: за проєктом стоїть Times of India Group, одна з найбільших медіакомпаній країни, що вже додає серйозності. Але головне — участь Circle, емітента USDC. Компанія, що стоїть за одним із найстабільніших стейблкоїнів на ринку, активно просуває свій токен як інструмент для швидких і дешевих транскордонних переказів.

Для криптоентузіастів ця угода — важливий маркер зміни фокусу. Замість гучних проєктів на кшталт чергової NFT-колекції чи мемкоїна, інвестори обирають те, що має соціальну цінність і щоденну функціональність. Це означає, що крипта потроху, але впевнено виходить із тіні геймерських спекуляцій і прямує до реального використання. Там, де вона справді може вирішувати проблеми — не у вигаданих метавсесвітах, а у звичайних людських історіях.

За словами CEO Abound Нішкаама Мехти, фінансове життя індійців у США — це постійна взаємодія з двома економіками, двома валютами, і цей досвід не врахований у сучасних фінансових сервісах. Саме тут криптовалюта може виявитися ключем — бо стейблкоїни дають можливість уникнути дорогих переказів, затримок і валютних ризиків.

З боку Near Foundation також простежується інтерес до подібних рішень. Ідея полягає в тому, щоб створити бекенд на основі блокчейн-технологій, де перекази відбуваються не лише швидше, а й прозоріше — з повним контролем для користувача. Це — не далеке майбутнє, а вже зараз тестується у таких продуктах, як Abound.

Суть не в тому, що ще один додаток отримав фінансування. Суть у тому, що такі кейси доводять: крипта вже не просто інструмент для біржового трейдингу. Вона стає частиною банківського майбутнього. А отже — частиною повсякденного життя мільйонів людей.

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