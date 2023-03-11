Хто та у якому віці може вийти на пенсію за вислугою років в Україні

В Україні низка громадян має право отримувати пенсії за вислугою років. Йдеться про осіб, які зайняті на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України, передає "На пенсії". Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за вислугою років, залежить від професій/посад.

На такі виплати можуть розраховувати громадяни, незалежно від віку, які мають достатню кількість стажу, зокрема:

артисти за наявності стажу творчої діяльності від 20 до 35 років;

працівники авіації та льотно-випробувального складу за наявності відповідної вислуги років від 25 років на 1 квітня 2015 року до 26 років 6 місяців на 11 жовтня 2017;

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працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років на 1 квітня 2015 до 26 років 6 місяців на 11 жовтня 2017 року;

спортсмени за наявності стажу не менше 25 років, у тому числі перебування в складі збірних команд України не менше 6 років.

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Окрім цього, за наявності відповідної кількості стажу за професією, після досягнення 55 років чоловіками та 50 років жінками, пенсію за вислугу років можуть оформити:

диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічного складу цивільної авіації;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах;

працівники, зайняті на лісозаготівлі та лісосплаві;

механізатори (докерам-механізаторам) у портах;

плавсклад морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Розміри пенсій залежать від тривалості придбаного страхового стажу та отриманої заробітної плати.

Пенсія призначається з дня звернення при звільненні з роботи/посади, що дає право на таку пенсію.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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