Хто з цих трьох водіїв порушив правила паркування: тест на знання ПДР

Правила дорожнього руху в Україні передбачають зупинку і стоянку транспортних засобів на дорозі у спеціально відведених місцях чи на узбіччі. Якщо такі місця на дорозі не визначені, стоянка дозволяється біля правого краю проїзної частини, але таким чином, щоб автотранспорт не перешкоджав іншим учасникам дорожнього руху.

Telegram-канал "За!Правилами" запропонував пройти тест на знання ПДР щодо порушення правил стоянки. Погляньте на зображення й визначте, хто з трьох водіїв припаркувався без порушень, а хто може отримати штраф.

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Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, виконавши зупинку. Джерело: t.me/zapravilamu

На зображенні ми бачимо три транспортні засоби: легковик, вантажівку та мотоцикл, припарковані біля дороги. Завдання полягає у тому, щоб визначити, який з них порушує правила паркування.

Зверніть увагу на дорожні знаки. Тут встановлено знак 5.43, який дозволяє паркуватися на проїзній частині, але за певних умов. Додаткова табличка 7.6.2 вказує, що паркуватися з використанням тротуару можуть лише легкові автомобілі та мотоцикли.

Отже, правильна відповідь – водій вантажівки порушив правила паркування.

Також пропонуємо розв'язати складний тест для досвідчених автовласників.

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