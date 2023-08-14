Хто з українців має можливість отримати 800 грн надбавки до пенсії
В Україні існують спеціальні надбавки до пенсій для деяких категорій пенсіонерів, спрямовані на забезпечення догляду та підтримки.
Читайте також: Чому не всі українці отримають надбавку до пенсії після 70 років
У виданні NV розглянули, хто має право на такі доплати та як їх отримати. Ці додаткові виплати по догляду належать таким групам пенсіонерів:
- Пенсіонери віком від 80 років, які не мають можливості належним чином доглядати за собою та не мають працездатних родичів.
- Громадяни, які потребують особливого догляду через свій стан здоров'я.
- Самотні літні люди, які опинилися в уразливому становищі та потребують підтримки.
Важливою передумовою для отримання цих допомог догляду є факт отримання пенсії за віком в Україні. Розмір доплати становить 40% від розміру прожиткового мінімуму, що наразі становить 837 гривень.
Важливий аспект: із зміною розміру прожиткового мінімуму може змінюватися і сума цих додаткових виплат.
Процедура оформлення допомоги включає наступні кроки:
- Підготування документів: Зберіть необхідний пакет документів, включаючи заяву, паспорт, ідентифікаційний номер, витяг з Пенсійного фонду щодо відсутності інших доплат та висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), що засвідчує потребу постійного стороннього догляду.
- Звернення за допомогою: Зверніться до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або проживання для подачі заяви та необхідних документів.
Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!