Хто з українців має можливість отримати 800 грн надбавки до пенсії

В Україні існують спеціальні надбавки до пенсій для деяких категорій пенсіонерів, спрямовані на забезпечення догляду та підтримки.

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У виданні NV розглянули, хто має право на такі доплати та як їх отримати. Ці додаткові виплати по догляду належать таким групам пенсіонерів:

Пенсіонери віком від 80 років, які не мають можливості належним чином доглядати за собою та не мають працездатних родичів. Громадяни, які потребують особливого догляду через свій стан здоров'я. Самотні літні люди, які опинилися в уразливому становищі та потребують підтримки.

Важливою передумовою для отримання цих допомог догляду є факт отримання пенсії за віком в Україні. Розмір доплати становить 40% від розміру прожиткового мінімуму, що наразі становить 837 гривень.

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Важливий аспект: із зміною розміру прожиткового мінімуму може змінюватися і сума цих додаткових виплат.

Процедура оформлення допомоги включає наступні кроки:

Підготування документів: Зберіть необхідний пакет документів, включаючи заяву, паспорт, ідентифікаційний номер, витяг з Пенсійного фонду щодо відсутності інших доплат та висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), що засвідчує потребу постійного стороннього догляду. Звернення за допомогою: Зверніться до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або проживання для подачі заяви та необхідних документів.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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