Ламінарія та кава: названо дієві методи підживлення огірків

Огірки можна підживлювати не лише магазинними добривами, але й зробити їх самостійно. UaPortal підкаже найефективніші добрива для огірків, які можна зробити своїми руками.

Кісткове борошно

Кісткове борошно містить багато фосфору, калію, азоту і кальцію, завдяки яким огірки будуть швидко рости. Для приготування кісткового борошна подрібніть курячі чи тваринні кістки в м'ясорубці до утворення “борошна". Додавайте 4−5 чайних ложок на одну рослину в грунт раз на 2−3 місяці. Таке підживлення прискорює ріст.

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Ламінарія

Для приготування добрива з ламінарії візьміть 2−3 склянки шроту ламінарії та змішайте з 1−2 склянками води. Цією сумішшю підгодовуйте огірки: рівень калію в ґрунті зросте, а це забезпечить хороший ріст та захист від шкідників.

Кава

Кавова гуща містить невелику кількість азоту, якого потребують огірки. Додавання кавової гущі в грунт зробить ваші огірки солодшими.

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