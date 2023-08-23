Легкий перекус: рецепт рулетиків з цукіні на фети

Рулетики з цукіні за рецептом від Shuba — чудовий варіант закуски на святковий стіл чи звичайну вечерю.

Інгредієнти:

Цукіні – 2 шт.

Фета – 250 г

Оливкова олія – 3 ст. л.

Орегано сушене – 1 ч. л.

Часник сушений – 1 ч. л.

Приправа "Італійські трави" – 1 ч. л.

Додаткові:

Мед – 1 ст. л.

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Спосіб приготування:

1. Фету наріжте на великі кубики.

2. Змішайте оливкову олію та спеції, полийте нею фету та перемішайте.

3. Цукіні наріжте на тоненькі слайси..

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4. На слайс цукіні викладайте шматочок фети та закрутіть в рулетик і проштрикніть шпажкою.

5. Смажте рулетики на сковороді до золотистого кольору з обох боків.

6. Перед подачею полийте медом.

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