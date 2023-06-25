Як скласти речі у валізу, щоб усе влізло: корисні лайфхаки

Одна з найголовніших проблем зборів подорож – замала валіза та забагато речей. Але, можливо, ви просто не вмієте їх компактно складати. UaPortal підкаже, як вмістити у валізу все.

Популярним методом є скручування речей, так вони дійсно займають менше місця, але потім одяг потрібно прасувати.

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Тому складайте одяг так, як ви складаєте його у шафі. Він займатиме стільки ж місця, скільки і скручений, але одяг виглядатиме презентабельно.

Також можна використовувати спеціальні пакувальні пакети для одягу. Вони компактно ляжуть у вашу валізу, а одяг матиме хороший вигляд.

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