Громадяни України стали одними з найактивніших іноземців, що купують нерухомість у Польщі, за часи повномасштабної війни. Згідно з підсумками 2023 року (дані за 2024 рік поки що не обраховано), українці придбали в Польщі 379,6 тис. кв. м житлової площі, що становить 49,4% від загальної площі, купленої іноземцями.

Крім того, українці придбали 21 тис. кв. м комерційної нерухомості (33,4%). Інформацію надає Слово і діло.

Для порівняння, у 2013 році українці придбали в Польщі 18,5 тис. кв. м житлових приміщень та 2,8 тис. кв. м комерційних, що відповідало частці 11,4% та 8,8% відповідно.

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У перший рік повномасштабної війни українці придбали в Польщі 328,2 тис. кв. м житлової площі та 22,3 тис. кв. м комерційної нерухомості. Їхня частка у загальному обсязі купленої іноземцями нерухомості становила 45,1% та 30,5% відповідно.

Також слід зазначити, що юридичні особи, засновниками яких є українці, почали активніше купувати нерухомість у Польщі, особливо житлову.

Лідирують серед усіх іноземців: скільки українці придбали нерухомості в Польщі. Джерело: Слово і діло

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