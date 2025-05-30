Локальні дощі та до 26 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 31 травня

У суботу та неділю, 31 травня і 1 червня, в Україні очікується тепла погода з денною температурою від +20 до +26°C. У суботу опади пройдуть у західних, східних, а також у деяких центральних та південних регіонах.

Дощі подекуди супроводжуватимуться грозами. Про це повідомляє Укргідроміцентр.

На півночі країни переважатиме суха погода, за винятком Житомирської та Чернігівської областей, де можливі короткочасні дощі. Київська та Сумська області опадів уникнуть.

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Початок літа, 1 червня, принесе сонячну погоду в північні регіони, тоді як у решті областей збережеться ймовірність періодичних дощів.

У Києві вихідні обіцяють бути теплими – температура повітря сягатиме +22…+24°C. Істотні опади в столиці малоймовірні.

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