Краще знайти нову планету: вчені визначили, коли вибухне Сонце і забере з собою все живе

Наше Сонце не таке старе, як інші зірки, проте вчені вже намагаються точно визначити, коли воно помре. Звичайно, чітку дату визначити неможливо, адже науковці мають справу з величезною кулею енергії, яку почали досліджувати лише поверхнево. Проте вченим вдалося з’ясувати кілька ключових моментів про майбутнє Сонця, включаючи кінець його поточної фази життя.

Хоча до повної смерті Сонця ще трильйони років, деякі вчені вважають, що нинішня фаза життєвого циклу Сонця закінчиться через 5 мільярдів років, повідомляє BGR. У цей момент масивна зірка в центрі нашої Сонячної системи проїсть більшу частину свого водневого ядра. По суті, Сонце, яким ми його знаємо, помре. Коли це станеться, Сонце стане червоним гігантом, який припинить виділяти тепло за допомогою ядерного синтезу. NASA каже, що ядро ​​стане нестабільним і скоротиться приблизно в цей час.

Відео дня

Тільки-но ядро ​​почне ставати нестабільним, зовнішні шари Сонця розширяться. Це розширення зрештою поглине Меркурій і Венеру. Крім того, різкі сонячні вітри від Сонця будуть бити на Землю, позбавляючи її магнітного поля, яке створює її атмосферу. Тим часом на планеті будуть лютувати неприємні сонячні вітри. Звичайно, до того, як це станеться, існує безліч інших загроз від Сонця.

Читайте також: Марсохід Curiosity зробив цікавий знімок на Марсі, який дуже здивував вчених

Хоча думка про загибель Сонця лякає, існує ймовірність, що людство навіть не побачить цього. На думку вчених, океани Землі будуть випарувані енергією Сонця через мільярд років. У цей час яскравість Сонця також збільшиться приблизно на 10 відсотків. Крім того, не варто забувати про загрозу зміни клімату.

Зрештою, майбутнє Землі похмуре, принаймні так кажуть вчені. Можливо, тому так багато людей нині зосереджені на космічних подорожах і перевезенні нас на інші планети. Це не тільки дозволить людству продовжувати виживати, але й дасть нам новий дім, куди ми поїдемо, коли Сонце зрештою помре.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!