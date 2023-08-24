Найкращі привітання з Днем Незалежності українською мовою: вірші та проза

Щорічно 24 серпня Україна відзначається День незалежності. Це головне державне свято.

У 2023 році українці відзначатимуть 32-й рік незалежності. UAportal зібрав найкращі побажання та привітання з цим святом у віршах та прозі українською мовою.

З Днем незалежності вас щиро вітаю!

У це свято сьогодні від серця бажаю

Відео дня

Міцного здоров’я, щасливої долі,

Всього щоб в житті у вас було доволі,

Господь хай родину від бід вберігає,

А щастя й достаток ваш дім не минають!

Українці, з Днем Незалежності всіх нас! Віримо в нашу перемогу, в наших воїнів, в силу нашого духу! Нехай наша батьківщина цвіте і розвивається. Ми українці – і пишаємося цим!

***

З Днем незалежності вітаю,

В це свято прекрасне бажаю,

Щоб збувалися бажання,

Було щастя та кохання,

Мирне небо у країні,

Злагоди всім українцям!

Дорога Україно, сьогодні минуло вже 32 роки відтоді, як ти здобула довгоочікувану незалежність. Багато випробувань випало на твою долю. Ми віримо, що ти подолаєш всі труднощі і станеш ще краще, ніж була, адже ми тебе любимо!

Рідна моя Україна,

Від душі тебе вітаю.

Процвітання і зростання

У цей день тобі бажаю.

Будь квітуча й плодовита,

Незалежна і щаслива.

Хай панують завжди мир,

Єдність, воля й позитив!

***

Вітаю з Днем Незалежності України і бажаю багатого, яскравого, соковитого, безтурботного, захоплюючого і процвітаючого життя в улюбленій країні. Бажаю працювати на благо України, бажаю собі і близьким дарувати щастя і любов!

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