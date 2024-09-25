Магнітна буря посилилася одразу до 7 балів: як врятувати здоров'я

25 вересня магнітна буря досягла рівня 7 балів за дев’ятибальною шкалою, що свідчить про значне підвищення геомагнітної активності. Такий інтенсивний шторм може негативно вплинути на самопочуття багатьох людей, особливо тих, хто чутливий до змін у навколишньому середовищі.

За даними сервісу Meteoagent, 25 вересня сила магнітних бур становитиме 7 балів (червоний рівень), а 26 вересня вона знизиться до К-індексу 4 балів (помаранчевий рівень), 27 вересня геомагнітні шторми не перевищать 3 балів (зелений рівень).

Коли магнітні бурі у вересні 2024

Магнітні бурі у вересні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Метеочутливі люди можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення, підвищену тривожність та порушення сну. Крім того, магнітні бурі можуть вплинути на роботу електроніки та техніки, а також підвищити ризик проблем із серцево-судинною системою у людей із хронічними захворюваннями.

Як захиститися від впливу магнітної бурі:

Зменште фізичні та емоційні навантаження – уникайте стресових ситуацій та перенапруження. Пийте більше води – підтримка водного балансу допомагає організму легше переносити вплив геомагнітних штормів. Відпочивайте – якщо відчуваєте втому або запаморочення, постарайтеся знайти час для відпочинку та повноцінного сну. Уникайте алкоголю та кави – ці напої можуть посилити стрес для серцево-судинної системи. Приймайте вітаміни – вітаміни групи B та магній допоможуть знизити негативний вплив бурі (бажано за приписом лікаря!).

Лікарі радять звертати увагу на сигнали організму та при необхідності проконсультуватися з медичним фахівцем.

Нагадаємо, у травні 2024 року Землю охопив потужний геомагнітний шторм, який спричинив зміни в атмосфері, яких досі не спостерігали. Він був викликаний серією викидів корональної маси (CME) від Сонця і став найсильнішим за останні 20 років. Серед наслідків бурі науковці виявили величезну спіральну структуру в термосфері та зникнення іоносфери в середніх широтах.

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