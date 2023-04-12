Магнолії та сакури розквітли у Києві: адреси безплатних фотозон

У парках та скверах Києва вже розквітнули магнолії та сакури. Також ці гарні дерева квітнуть у ботанічному саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка.

Тим, хто хоче зробити вдале селфі або сфотографуватися на фоні квітучих магнолій та сакур, можна відвідати певні локації. Які саме – про них розповіли у столичній міській адміністрації. Зазначається, що знайти сакури та магнолії можна у кожному районі столиці.

Сакури у Києві, де знайти:

Найдовша в Україні алея сакур знаходиться на бульварі Верховної Ради. Її довжина 1402 м (240 дерев).

У Дніпровському районі ці дерева ви також побачите:

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парк Андрія Малишка;парк "Перемога".

У Деснянському районі:

парк "Кіото";

парк ім. Архітектора Ніколаєва;

парк ім. Сержа Лифаря;

сквер на вул. Олександри Екстер, 16, 16-Б, 16-В.

У Дарницькому районі:

парк Партизанської слави.

У Шевченківському районі:

біля Національної опери України;

Володимирська гірка;

сквер біля Золотих воріт.

У Печерському районі:

бульвар Липський;

сквер Бастіонний;

площа Івана Франка.

У Подільському районі:

Куренівський парк;

сквер біля кінотеатру "Жовтень".

В Оболонському районі:

парк "Наталка".

У Дарницькому районі:

сквер на Дарницькій площі;

парк Партизанської слави.

У Солом’янському районі:

парк ім. Миколи Зерова.

У Святошинському районі:

сквер на бульварі Академіка Вернадського;

парк "Совки";

парк "Інтернаціональний".

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Де квітнуть магнолії:

Шевченківський район:

Пейзажна алея;

Парк імені Тараса Шевченка;

Сирецький Парк.

Подільський район:

площа Щекавицька.

Оболонський район:

парк "Наталка";

сквер на просп. Степана Бандери, 26-В-28.

Деснянський район:

парк із водними об’єктами на просп. Шухевича;

парк "Кіото".

Дарницький район:

парк Партизанської слави;

парк Воїнів-інтернаціоналістів;

сквер на вул. Вербицького, 12.

Дніпровський район:

парк "Перемога";

сквер на вул. Івана Миколайчука;

бульвар Амвросія Бучми;

сквер на вул. Шумського, 3.

Солом’янський район:

парк "Відрадний";парк "Орлятко".

Голосіївський район:

Голосіївський парк ім. М. Рильського.

Нагадаємо, у столиці, на початку бульвару Шевченка, де довгі роки стояв пам’ятник Леніну, пропонують встановити безплатну громадську вбиральню.

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