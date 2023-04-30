Травень стане 'чорним' місяцем для трьох знаків зодіаку: на них чекає криза у всіх сферах життя

Сонячна погода, чудові вихідні та пікніки – у багатьох травень викликає лише позитивні асоціації. Цей весняний, часто теплий місяць звикли розглядати як радісне передчуття літа, проте він принесе погані новини трьом знакам зодіаку.

За словами астрологів, неприємності чекають на Близнюків, Раків і Водоліїв. Їм доведеться забути про відпочинок та займатися вирішенням проблем, які буквально переслідуватимуть їх.

Близнюки

Травень не буде легким місяцем для Близнюків. Проблеми на роботі змусять їх повністю зосередитись на професійній сфері, що негативно вплине на особисте життя. Уродженці знаку проводитимуть усі дні в офісі або за комп'ютером, що проведе до конфліктів з другою половинкою, які можуть навіть стати причиною розставання, оскільки пригадаються усі старі образи. Крім того, перенапруга позначиться на здоров'ї, Близнюки можуть потрапити до лікарні.

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Рак

Раки зіткнуться з проблемами на роботі та у стосунках із другою половинкою. Уродженці знаку страждатимуть від емоційних гойдалок, через що можуть припуститися помилок, які обійдуться дуже дорого. Вони можуть втратити велику суму грошей через помилку в договорі і навіть потрапити в ДТП. Неприємності переслідуватимуть їх навіть у побуті, уродженці знаку можуть отримати серйозну травму, не виходячи на вулицю, просто у власній квартирі.

Водолій

На Водоліїв у травні чекають на нові виклики на роботі, керівництво вимагатиме високих показників, але їх досягнення може виявитися неможливим. Спроби щось довести обернуться для уродженців знаку новими проблемами – конкуренти можуть будувати підступи у них за спиною, ситуація ризикує дійти до звільнення. Через всі неприємності уродженці знаку можуть зриватися на другій половинці, що призведе до конфліктів у парі.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.