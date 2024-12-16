Метеочутливим не позаздриш: скільки триватиме потужна магнітна буря, яка накрила Землю

Оновився прогноз сонячної активності та магнітних бур у період з 16 по 31 грудня. Згідно з графіком, найвищий рівень сонячної активності очікується у понеділок, 6 грудня, коли K-індекс досяг 5 (високий рівень).

Це означає, що магнітне поле Землі зазнаватиме сильних збурень, зазначають в Meteoagent. Потужна магнітна буря триватиме до кінця доби й знизиться до К-Індексу 4 (помаранчевий рівень небезпечності) 17 грудня.

K-індекс – це показник, який використовується для оцінки збурень магнітного поля Землі, викликаних сонячною активністю. Чим вищий K-індекс, тим сильніші магнітні бурі.

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Після 16 грудня очікується поступове зниження сонячної активності. Протягом наступних днів K-індекс буде коливатися в межах 4-2 балів, що відповідає середньому та низькому рівню активності. Після 17 грудня прогнозується відносно стабільна ситуація з магнітними бурями.

Коли сильні магнітні бурі у грудні. Джерело: meteoagent.com

Як людина відчуває магнітні бурі?

Деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття під час магнітних бур, такі як головний біль, запаморочення, підвищений артеріальний тиск.

Магнітні бурі можуть впливати на роботу супутників, радіозв'язок, електромережі.

Багато тварин чутливі до змін магнітного поля і можуть змінювати свою поведінку під час магнітних бур.

Як захиститися від впливу магнітних бур

Якщо ви чутливі до магнітних бур, під час їхньої активності рекомендується:

Відпочивати більше: спробуйте виділити більше часу для сну і відпочинку.

Уникати стресу: спробуйте уникати стресових ситуацій.

Здорове харчування: дотримуйтесь здорового харчування, уникайте жирної, гострої та солоної їжі.

Фізична активність: займайтесь легкою фізичною активністю.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття під час магнітних бур, проконсультуйтеся з лікарем.

Нагадаємо, ми писали, що науковці з'ясували, як масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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