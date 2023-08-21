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Мінімум інгредієнтів: як приготувати баклажановий гратен

Діана Бондаренко

Мінімум інгредієнтів: як приготувати баклажановий гратен

Сезон баклажанів став прекрасною нагодою для гурманів експериментувати з цим овочем. Пропонуємо вам відкрити для себе нову страву – баклажановий гратен, який вразить вас як смаком, так і корисними властивостями.

Рецептом страви поділилися у Shuba. Приготування баклажанового гратена – це просто та швидко. На приготування знадобиться всього 10 хвилин вашого часу.

Інгредієнти:

  • 1 шт. баклажана.
  • 1/2 шт. цибулі ріпчастої.
  • 1 шт. зубчика часнику.
  • 100 г сиру моцарела.
  • 2 ст. л. оливкової олії.
  • Сіль за смаком.
  • 3 ст. л. томатного соусу.

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Приготування:

  1. Баклажани помийте та наріжте кубиками або кружальцями. Також наріжте цибулю та часник.
  2. Розігрійте олію в сковороді, додайте часник та цибулю. Обсмажте протягом кількох хвилин.
  3. Баклажани покладіть до сковороди та трохи обсмажте. Додайте томатний соус та присоліть за смаком.
  4. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  5. Перекладіть овочі у форму для запікання, посипте тертим сиром.
  6. Поставте форму в духовку на 10 хвилин.

Смачного!

Ця страва вразить вас як смаком, так і апетитним виглядом. Не соромтеся експериментувати та насолоджуватися новими смаками у кулінарному світі.

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