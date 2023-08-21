Мінімум інгредієнтів: як приготувати баклажановий гратен
Сезон баклажанів став прекрасною нагодою для гурманів експериментувати з цим овочем. Пропонуємо вам відкрити для себе нову страву – баклажановий гратен, який вразить вас як смаком, так і корисними властивостями.
Рецептом страви поділилися у Shuba. Приготування баклажанового гратена – це просто та швидко. На приготування знадобиться всього 10 хвилин вашого часу.
Інгредієнти:
- 1 шт. баклажана.
- 1/2 шт. цибулі ріпчастої.
- 1 шт. зубчика часнику.
- 100 г сиру моцарела.
- 2 ст. л. оливкової олії.
- Сіль за смаком.
- 3 ст. л. томатного соусу.
Читайте також: Господині розповіли рецепт омлету з кабачками на сніданок
Приготування:
- Баклажани помийте та наріжте кубиками або кружальцями. Також наріжте цибулю та часник.
- Розігрійте олію в сковороді, додайте часник та цибулю. Обсмажте протягом кількох хвилин.
- Баклажани покладіть до сковороди та трохи обсмажте. Додайте томатний соус та присоліть за смаком.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Перекладіть овочі у форму для запікання, посипте тертим сиром.
- Поставте форму в духовку на 10 хвилин.
Смачного!
Ця страва вразить вас як смаком, так і апетитним виглядом. Не соромтеся експериментувати та насолоджуватися новими смаками у кулінарному світі.
Нагадаємо, ми розповіли, як приготувати баклажан на зиму по-грузинськи.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!