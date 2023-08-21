Мінімум інгредієнтів: як приготувати баклажановий гратен

Сезон баклажанів став прекрасною нагодою для гурманів експериментувати з цим овочем. Пропонуємо вам відкрити для себе нову страву – баклажановий гратен, який вразить вас як смаком, так і корисними властивостями.

Рецептом страви поділилися у Shuba. Приготування баклажанового гратена – це просто та швидко. На приготування знадобиться всього 10 хвилин вашого часу.

Інгредієнти:

1 шт. баклажана.

1/2 шт. цибулі ріпчастої.

1 шт. зубчика часнику.

100 г сиру моцарела.

2 ст. л. оливкової олії.

Сіль за смаком.

3 ст. л. томатного соусу.

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Приготування:

Баклажани помийте та наріжте кубиками або кружальцями. Також наріжте цибулю та часник. Розігрійте олію в сковороді, додайте часник та цибулю. Обсмажте протягом кількох хвилин. Баклажани покладіть до сковороди та трохи обсмажте. Додайте томатний соус та присоліть за смаком. Розігрійте духовку до 200 градусів. Перекладіть овочі у форму для запікання, посипте тертим сиром. Поставте форму в духовку на 10 хвилин.

Смачного!

Відео дня

Ця страва вразить вас як смаком, так і апетитним виглядом. Не соромтеся експериментувати та насолоджуватися новими смаками у кулінарному світі.

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