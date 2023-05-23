Міноборони рф прозвітували про знищення "диверсантів" у Білгородські області: РДК спростували (відео)

Інформація від Міністерства оборони рф щодо ліквідації "диверсантів" в Бєлгородській області, яку швидко оприлюднили після другого дня операції Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії", була спростована самим РДК.

Читайте також: Бійці РДК затрофеїли БТР російських спецслужб у Бєлгородській області (відео)

Повідомлення в офіційному Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу підтвердило відсутність жертв серед бійців корпусу.

"Ми не знаємо, які колони техніки були знищені, як зазначено паном Конашенковим, але в Російського добровольчого корпусу немає втрат", – заявили представники РДК.

Також було відзначено, що поширені окупантами фотографії вбитих "диверсантів" не мають відношення до Російського добровольчого корпусу. На знімках показані люди у піксельовому камуфляжі, в той час як бійці корпусу використовують інший камуфляж – мультикам.

Відео дня

Легіон "Свобода Росії" також відреагував на заяву Міністерства оборони рф. Вони заявили, що процес звільнення Бєлгородської області триває, і пізніше повідомили про "демілітаризацію" мотострілецької роти Збройних Сил РФ за допомогою російського легіону, при цьому було знищено кілька одиниць їхньої бронетехніки.

Варто відзначити, що вже 23 травня в росії було оголошено про "блокування та розгром" якісної розвідувально-диверсійної групи (ДРГ) у Бєлгородській області. Було звітовано про ліквідацію понад 70 осіб і опубліковано кадри, які, на думку багатьох коментаторів в мережі, виглядали постановочними.

Нагадаємо, у вівторок, 23 травня росіяни заявили про нову атаку "ДРГ" на Бєлгородську область, а саме на КПП Козинка. За інформацією, невеликі групи "українських диверсантів" наступають на Козинку з боку кордону та вступають у бій із російськими силовиками. Крім того, росіяни повідомляють про "дрони-розвідники, які запускає ЗСУ".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!