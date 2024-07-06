Мобілізація в Україні: що робити переселенцям без військового квитка

В Україні від 18 травня 2024 року набули чинності нові правила мобілізації. Нововведення у мобілізаційному законі викликали багато запитань, зокрема щодо переселенців, які не мають військового квитка.

Військова юристка Дар'я Соларьова у коментарі glavcom.ua роз'яснила, що робити переселенцям без військового квитка. Вона розповіла, чи потрібно ВПО зареєструватися у застосунку "Резерв+", чи відвідати ЦНАП.

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Соларьова зауважила, що військовозобовʼязані зі статусом ВПО повинні змінити місце військового обліку упродовж тижня.

"З практики випливає: ніхто в більшості випадків цього не робив та й не робить. Розглянемо ситуацію. Особа, яка перебувала на військовому обліку до 24 лютого 2022 року і мала військовий квиток/тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного, але не отримувала повістки у порядку передбаченому законодавством. Тобто особа не перебуває у розшуку... У такому випадку особі достатньо оновити свої дані у "Резерві+" чи через ЦНАП", – пояснила юристка.

Вона додала, що 25-річні переселенці без приписного посвідчення повинні йти в ТЦК та СП за місцем проживання та ставати на військовий облік військовозобовʼязаних.

Нагадаємо, юристка пояснила, яке покарання загрожує військовозобов'язаним за ігнорування повістки.

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