Мобілізація в Україні: до якої служби можуть залучати осіб з обмеженнями по здоров'ю

Існує деяка невпевненість серед військовозобов’язаних стосовно місць, куди можуть залучити на службу осіб, які являються придатними до військової служби, проте мають певні обмеження за станом здоров'я.

Команда UAportal спільно з ТСН інформує про процедуру визначення придатності до військової служби та місця куди можуть залучати осіб, які мають певні обмеження за здоров'ям, але все ще придатні для служби.

Військово-лікарські комісії (ВЛК) проводять оцінку здоров’я осіб, які підлягають військовому обов’язку та визначають їх здатність до проходження військової служби. У період воєнного стану висновки ВЛК щодо придатності особи до служби залишаються чинними упродовж року після проведення медогляду.

Читайте також: Юристка пояснила, чи можна відмовитися від мобілізації через релігійні вірування

Куди можуть залучати придатних до служби з обмеженнями

Список захворювань, які можуть стати підставою для визнання особи повністю непридатною до військової служби у період мобілізації, регулюється наказом Міністерства оборони України №402 "Про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України" від 14 серпня 2008 року.

Особи, які після проходження ВЛК визнані придатними до служби з певними обмеженнями через стан здоров’я, можуть бути направлені:

на військову службу у логістичні підрозділи;

на службу у територіальні центри комплектації та соціальної підтримки;

на службу у навчальні відділення або інші схожі підрозділи.

Нагадаємо, раніше Стефанчук пояснив, чи будуть в Україні мобілізовувати 18-річних.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!