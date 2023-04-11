Можуть залишитися самотніми: астрологи назвали три знаки зодіаку, яким не щастить у коханні

Серед усіх уродженців зодіакального кола є три, яким найважче знайти щастя в коханні. За словами астрологів, причина і в особливостях характеру, і впливі зірок.

Так, ризикують залишитися самотніми Леви, Скорпіони та Козероги. Кожен з них має свою причину.

Лев

Уродженці цього знаку зодіаку люблять привертати до себе увагу і ставляться до всього дуже легковажно. Леви грають із почуттями партнера, якщо вступають у стосунки, оскільки їхні особисті інтереси завжди на першому місці. Саме це стає причиною невдач – уродженці знаку і не помітять, як втратять ту людину, яка могла б бути з ними все життя.

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Скорпіон

Скорпіонам здобути щастя в коханні заважають дві проблеми – емоційна холодність та неготовність працювати над стосунками. Уродженці знаку дуже недовірливі, вони не хочуть говорити про власні почуття і впевнені, що їхній партнер має все розуміти і так. У результаті Скорпіони часто залишаються із розбитим серцем.

Козеріг

Козероги не дуже люблять спілкування, тому воліють проводити вільний час вдома, тим самим зводячи нанівець шанс знайти другу половинку. І навіть уродженцям знаку пощастити зустріти свою людину, ймовірність, що вони її відштовхнуть, дуже велика. Козероги досить зарозумілі, вони люблять тільки себе і не готові нічим жертвувати заради стосунків, навіть власним часом.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.