Можуть забрати виплати: кому з пенсіонерів слід подати спеціальну заяву до ПФУ

Українські пенсіонери, які перебувають на окупованих територіях або виїхали звідти, повинні подати заяву до Пенсійного фонду України, щоб підтвердити, що вони не отримують пенсії від РФ. Це можна зробити безпосередньо в відділенні ПФУ або через Портал Пенсійного фонду до 31 грудня 2025 року.

Як зазначено в матеріалі видання "ДонбасSOS", у випадку відсутності обміну інформацією між пенсійними органами України та Росії, підтвердження неотримання пенсії від російських органів пенсійного забезпечення має бути надано у вигляді повідомлення до ПФУ через заяву особи про призначення, поновлення або продовження виплати пенсії.

Це вимога стосується всіх громадян, які покинули тимчасово окуповані території, незалежно від того, коли вони виїхали – до чи після початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року).

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Як подати заяву про неотримання пенсії від Росії

Перший і найпростіший спосіб – це звернутися особисто до будь-якого відділення Пенсійного фонду та подати заяву (інформаційне повідомлення). Вірогідно, у Пенсійному фонді вам нададуть форму заяви для призначення чи перерахунку пенсії, або ж для отримання виплат, затверджену Постановою Правління ПФУ №22-1.

Другий варіант – подача заяви дистанційно через Портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток Пенсійного фонду. У розділі "Мої звернення" на Порталі вже можна повідомити ПФУ про неотримання пенсії від РФ. Заяву можна подати в будь-якій зручній формі.

"Проте, за нашою інформацією та отриманим зворотнім звʼязком від людей, функціонал вимагає доопрацювання, адже окрім авторизації за допомогою Дія.Підпис система просить додаткове підтвердження особи через ЕЦП. Така дворівнева ідентифікація на Порталі електронних послуг ПФУ унеможливлює для більшості пенсіонерів подання такого інформаційного повідомлення", – зазначає видання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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