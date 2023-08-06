Міль в будинку: як позбутися шкідників

Міль є одним з найбільш неприємних шкідників, який може зіпсувати ваш улюблений одяг та натуральні тканини. Помилково вважається, що молі появляються лише у занедбаних або брудних приміщеннях. Насправді вони можуть потрапити до вашого дому через вікна, двері, вентиляцію або з новими покупками.

Pixel поділився ефективними способами, які допоможуть позбутися шкідника у вашому домі.

Читайте також: Спрей проти шкідників: як зробити засіб для відлякування комах та личинок із бузини

Підтримуйте чистоту та порядок у домі: Регулярно провітрюйте та прибирайте шафи, комоди, тумбочки та інші місця зберігання одягу. Періодично періть одяг, який ви рідко носите. Не складайте брудний або вологий одяг у шафи, оскільки це приваблює моль.

Відео дня

Використовуйте хімічні засоби: Якщо міль вже з'явилася у вашому будинку, ви можете використовувати хімічні засоби для її знищення. На ринку є безліч продуктів, таких як аерозолі, пастки, таблетки чи фумігатори, які містять інсектициди чи феромони. Вони допоможуть вбити дорослу міль або приманити їх до пасток. Не забувайте дотримуватися інструкцій щодо застосування цих засобів та враховувати заходи безпеки, оскільки вони можуть бути токсичними для людей та тварин.

Використовуйте народні рецепти: Якщо ви віддаєте перевагу більш натуральним та безпечним методам, ви можете використовувати народні рецепти. Різні продукти мають відлякувальну дію на моль завдяки своєму запаху чи властивостям. Наприклад, ви можете використовувати лаванду, гвоздику, полин, чебрець, евкаліпт або кедрове дерево. Покладіть ці рослини в мішечки з тканини або паперу та розмістіть їх у шафах або ящиках. Також можна обприскувати свій одяг ефірними оліями цих рослин.

Використовуйте мороз чи спеку: Ще один спосіб позбутися моль – це використовувати мороз чи спеку. Такі температурні режими вбивають яйця та личинки молей, які можуть бути непомітними на вашому одязі. Для цього заморозьте свій одяг у морозильній камері на кілька днів або нагрійте його в духовці або мікрохвильовій печі на кілька хвилин.

Ще один спосіб позбутися моль – це використовувати мороз чи спеку. Такі температурні режими вбивають яйця та личинки молей, які можуть бути непомітними на вашому одязі. Для цього заморозьте свій одяг у морозильній камері на кілька днів або нагрійте його в духовці або мікрохвильовій печі на кілька хвилин. Будьте обережними при покупці: Не купуйте або не приймайте в дар підозрілий чи пошкоджений одяг, який може бути заражений міллю. Перевіряйте свій одяг на наявність дірок або плям, які можуть вказувати на присутність шкідників. Зберігайте одяг у герметичних пакетах або контейнерах, які не пропускають повітря та вологу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про цікавий метод, який може допомогти уникнути проблеми з мурашками на вашій дачі, зокрема для цього вам знадобиться лише декілька гвоздик.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!