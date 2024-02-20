Морпіхи спалили БМП окупантів під час 'гри у схованки' біля Кринок

Українські підрозділи продовжують "кошмарити" ворога на пекельному херсонському плацдармі на лівому березі Дніпра. Серед найзавзятіших – 38 окрема бригада морської піхоти.

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Днями аеророзвідники групи "ARGUS" 38 ОбрМП за допомоги FPV-дрона-камікадзе елегантно знищили російську БМП-2 південніше села Кринки на Херсонщині.

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Окупанти сподівалися, що надійно заховали свою "коробочку", бо майже повністю закопали її в землю і накрили колодами та маскувальною сіткою. Але пильні аеророзвідники 38-ї бригади під час "гри у схованки" знайшли бронемашину та ефектно її спалили.

Чорних пакетів не треба...

"Креативні окупанти відповідально закопали себе разом з БМП", – іронічно прокоментували знищення ворога пресслужба 38 ОбрМП.

Раніше з’явилося відео, як морські піхотинці 35 ОБрМП встановили прапор України у Кринках.