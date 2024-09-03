Потужний антициклон з Європи наближається: як зміниться погода в Україні

Цього тижня в Україні прогнозується здебільшого суха та тепла погода зі стійкими східними вітрами. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич виданню meteoprog.

"Протягом майже всієї першої декади вересня погодні умови в нашій країні будуть під впливом південно-західної периферії потужного та малорухомого антициклону, центр якого розташується над північно-східною частиною Європи", – зазначив синоптик.

Таким чином, значних опадів не очікується, за винятком південних регіонів України, де можливі періодичні дощі різної інтенсивності.

Прогноз погоди на 2 вересня

На більшій частині України сьогодні не очікуються опади. Однак у Приазов'ї, Запорізькій області та Криму вдень і ввечері можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер буде східного напрямку, швидкістю 5-10 м/с, на сході - 9-14 м/с. Температура повітря протягом дня становитиме від +28 до +33 °С.

Прогноз погоди на 3 вересня

"У вівторок, 3 вересня, у Приазов'ї, центральних регіонах, а також місцями на Харківщині можливі дощі з грозами, місцями шквали зі швидкістю 15-20 м/с", – зазначив Ігор Кібальчич.

В інших областях значних опадів не передбачається. Вітер східний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря у західних регіонах коливатиметься від +12 до +17 °С, на решті території - від +17 до +22 °С. Вдень очікується +28...+33 °С, на Закарпатті температура підніметься до +35 °С.

Прогноз погоди на 4 вересня

У середу, за прогнозом Ігоря Кібальчича, нестійкі погодні умови з опадами охоплять центральні, південні області та Вінниччину. Місцями можливі сильні зливи з грозами. В інших регіонах переважатиме суха погода. Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 7-12 м/с. Вночі температура становитиме +17...+22 °С, вдень - +27...+32 °С.

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