Чи може підвищити врожайність картоплі зривання її квітів: відповідь городників

Досвідчені городники застерігають: не варто порушувати природний цикл розвитку овочевих культур, зокрема картоплі. Вони переконані, що високий урожай можливий лише за умови правильного й дбайливого догляду без зайвого втручання.

Чи дійсно потрібно обривати квіти на картоплі, аби підвищити врожайність? Цим питанням зацікавилися науковці, провівши спеціальний експеримент. Рослини поділили на три групи: перша росла без жодних змін, у другої обривали бутони, а третій повністю зрізали верхівки. Про це пише ресурс news24.

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Результати виявилися неоднозначними. У картоплі з першої групи, де квіти не чіпали, було менше бульб, проте вони відзначалися великою масою, гладенькою поверхнею і відмінною якістю. У другої групи врожай виявився більшим за кількістю, проте поступався якістю: бульби були менші й менш привабливі. А ось третя група дала найслабші результати — хоча з куща й збирали до трьох десятків картоплин, усі вони були дрібні й непридатні до зберігання.

У підсумку фахівці дійшли висновку: втручання в процес росту картоплі — обривання квітів або, тим паче, зрізання зеленої частини — шкодить рослині. Вона змушена витрачати енергію на відновлення, а не на формування бульб. Тому, якщо ви прагнете якісного врожаю, краще довірити цей процес самій природі.

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