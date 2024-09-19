Може здорожчати на третину: експерт спрогнозував ціни на популярний в Україні овоч

Цьогорічне літо в Україні ознаменувалося аномальною спекою, яка негативно позначилася на врожаї багатьох сільськогосподарських культур, зокрема цибулі. Як повідомляє комерційний директор компанії "Ван Дайк Технікс‎‎" Андрій Марущак, навіть використання сучасних систем зрошення не змогло врятувати цибулини від згубного впливу високих температур.

За прогнозами експерта, нинішня ситуація на ринку цибулі характеризується неоднозначністю. На початку сезону, коли фермери активно збирають урожай, очікується зниження цін через велику кількість дрібної цибулини, що не дозріла до потрібних розмірів. Однак, з настанням зими, ситуація кардинально зміниться.

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Через низький урожай якісної цибулі та, як наслідок, її дефіцит, ціни значно зростуть. За оцінками Марущака, вартість цибулі від фермера може досягти 20 гривень за кілограм, а в роздрібній торгівлі – до 30 гривень.

Слід зазначити, що не всі регіони України зазнали однакової міри впливу посухи. У західних областях врожай цибулі виявився досить вдалим. Однак, основні обсяги цибулі вирощуються на півдні країни, де спека завдала найбільшої шкоди. Зміна кліматичних умов змушує українських аграріїв переглядати традиційні регіони вирощування овочів та поступово переносити виробництво на західні землі. Проте, повністю відмовитися від південних регіонів поки що неможливо через значні обсяги виробництва, що склалися історично.

Аномальна спека цього року стала серйозним випробуванням для українських аграріїв. Нестача якісної цибулі та зростання цін на неї – це лише один з наслідків зміни клімату, які все частіше відчувають на собі українці. Адаптація до нових умов та пошук ефективних способів вирощування сільськогосподарських культур в умовах зміни клімату є одними з найактуальніших завдань для аграрного сектору України.

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