Може вибухнути: які продукти не варто гріти у мікрохвильовці

Чи у не кожній родині на кухні є такий гаджет як мікрохвильова піч. Цей прилад дозволяє швидко розігріти різні продукти, тому часто буває незамінним. Аби користуватися СВЧ безпечно, важливо дотримуватися основних правил. Зокрема, не можна гріти певні продукти та використовувати посуд, що містить металеві елементи, або який може проплавитися чи навіть загорітися.

Так, не варто гріти у мікрохвильовці яйця, овочі з твердою шкіркою, страви в герметичній упаковці. Перед розігріванням потрібно проколоти або прорізати отвори. Це дозволить уникнути вибуху через створення підвищеного тиску на продукт.

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Основні заборони для мікрохвильовки:

Не можна гріти будь-які продукти в герметичній упаковці, у закритих пляшках, вакуумних пакетах, скляних і пластикових банках.

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Яйця (у шкаралупі та без неї) – можуть вибухнути.

Сирі овочі чи фрукти з товстою шкіркою.

Виноград – ягоди можуть вибухнути.

Гострий перець у будь-якому вигляді та страви з ним. Капсаїцин, який випаровується при нагріванні, дає ефект перцевого балончика.

Молочні та білкові продукти – існує твердження, що у мікрохвильовці руйнується білок у продуктах, які ви грієте.

М'ясо курки або індички – в мікрохвильовій печі воно надто підсихає та стає майже неїстівним.

Не варто кип'ятити воду та інші рідини у СВЧ. Якщо ви підігрівали суп та перегріли, варто одразу не відкривати пічку й не хапатися за тарілку. Дайте їх охолонути.

Посуд та упаковки, які не підходять для розігрівання страв у мікрохвильовці:

Пластикові одноразові контейнери, на яких відсутня позначка про можливість використовувати їх у мікрохвильовій печі. Посуд може розплавитись, виділити шкідливі речовини.

Кришталь, бо містить метали (свинець та срібло).

Пакети та одноразовий посуд з паперу – можуть спалахнути.

Вироби з дерева.

Посуд з порожнистими елементами, в яких є повітря або волога. Це можуть бути скляні та керамічні кружки.

Будь-який посуд з алюмінію, сталі, міді та інших металів.

Алюмінієву фольгу та різні одноразові місткості з металізованими кришками.

Посуд, що містить металеве напилення.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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