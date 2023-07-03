На Авдіївському напрямку 5-й загін 'Омега' знищив БМП, танк ворога і підірвав будівлю з окупантами (вибухові кадри)

У Національній гвардії України показали, як російських окупантів та ворожу бронетехніку знищують на Авдіївському напрямку. Працював 5-й загін спеціального призначення "Омега"

На відео, яке потрапило у соцмережі можна побачити, як наші захисники ліквідували бойову машину піхоти росіян, підбили їхній танк. Також було ліквідовано будівлю, в якій розміщався особовий склад противника. Пошкоджено й автомобілі, якими користувався ворог.

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"Працює 5-й загін Центра спеціального призначення НГУ "Омега". Саме той момент коли було знищено ворожу БМП та підбито одного танка", -- прокоментували бійці "Омеги" це відео.

Нагадаємо, українські захисники вже проводять зачистку від ворога на лівому березі Дніпра у Херсонській області, що тимчасово окупована російськими бойовиками. Сили оборони працюють по звільненню передової смуги, йдеться про контрбатарейну боротьбу.

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