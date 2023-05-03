На Донеччині сталася 'бавовна' на стоянці вертольотів окупантів (відео)

На Донеччині у тимчасово окупованому місті Моспине пролунали вибухи. За попередніми даними, сталася пожежа на стоянці гелікоптерів росіян.

Можлива також детонація на складі БК. Про це повідомили у мережі.

На світлинах та відео з місця події видно густий дим, який тягнеться у районі аеродрому. Водночас у місцевих групах люди обговорюють, що уражено російський склад БК та стоянку вертольотів окупантів.

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Окупанти з так званої "місцевої влади" стверджують, що снаряди впали у чистому полі.

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"Десь там за Бірюками в полі впало. Житлових [будинків] немає. Слава Богу, жертв немає, пошкоджень немає", – заявив гауляйтер Моспиного Олег Стрельченко.

Додамо, Моспине входити до складу Донецько-Макіївської агломерації та перебуває під окупацією з 2014 року.

Нагадаємо, раніше у російській Арамілі загорілась будівля науково – виробничого комплексу.

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