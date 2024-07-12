На фронті загинув оперний співак та заслужений артист Ігор Воронка

На війні загинув український оперний співак, заслужений артист України 49-річний Ігор Воронка. Він був учасником Національної академічної капели "Думка", грав у театрі.

Про його загибель 6 липня повідомила дружина артиста Марина Раєвська у Facebook. "Отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня. Наразі ми не можемо влаштувати похорон і отримати офіційні документи про його загибель, оскільки ця територія захоплена. Тому він офіційно значиться як зниклий безвісти", – зазначила вона.

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Ігор Воронка. Джерело: Ігор Воронка у facebook.com

Ігор Воронка. Джерело: Ігор Воронка у facebook.com

Ігор Воронка був не лише талановитим співаком, але й справжнім патріотом України. З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов на фронт, щоб захищати свою країну.

Колеги та друзі Ігоря згадують його як надзвичайно талановитого й щирого чоловіка, завжди готового до нового досвіду та співпраці. Він був не лише чудовим співаком, але й актором, який брав участь у численних проєктах.

У мистецькій платформі Open Opera Ukraine, в проєкти якої залучали музиканта, прокоментували смерть Героя: "Ми втратили надзвичайно талановитого музиканта й актора. З 2017 року, від першої оперної постановки, Ігор був частиною команди в наших пошуках та експериментах, завжди готовий до нового досвіду та взаємодії. Невимовний біль. Щирі співчуття родині та близьким. Світла пам'ять", – зазначили там.

Військовий Андрій Яковенко додав, що Воронка загинув під селищем Нью-Йорк на Донеччині: "З перших днів великої війни ти став на захист України. Завжди і скрізь перший, підбадьорював нас словом, співом і музикою. Власним прикладом стійкості, спокою і рівноваги підтримував у важких ситуаціях. Спи спокійно, Командире!".

Зі сторінки Ігоря Воронки у Фейсбуці відомо, що йому було 49 років. Він жив та навчався у Києві. Закінчив школу № 93, вищу освіту здобув у Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського.

Нагадаємо, 29 травня на Харківському напрямку під час ротації загинула Ірина Цибух, відома під позивним "Чека".

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