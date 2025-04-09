'На межі виживання': яку пенсію отримає українець із зарплатою 8000 гривень

Розмір пенсійних виплат в Україні залежить від кількох ключових факторів. Зокрема, на нього впливають розмір заробітної плати, вік, у якому людина виходить на пенсію, стать, а також інші індивідуальні обставини.

За даними Пенсійного калькулятора, чоловік, який мав щомісячний дохід у 8 000 гривень і пішов на пенсію у 65-річному віці за загальними правилами, може розраховувати на пенсію приблизно у 3 640 гривень. Про це пише "24 Канал".

Тим часом, якщо жінка отримувала щомісячний дохід у розмірі 8 000 гривень і вийшла на пенсію у 65 років, її пенсія складатиме 3 936 гривень. Однак, якщо вона вийде на пенсію раніше, розмір виплат також зміниться:

якщо особа з місячним доходом 8 000 гривень виходить на пенсію в 63 роки, сума виплат буде такою: для чоловіка – 3 304 гривні, для жінки – 3 576 гривень.

при виході на пенсію в 60 років виплати становитимуть: для чоловіка – 2 800 гривень, для жінки – 3 144 гривні.

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Подробиці про пенсійний калькулятор

Кожен бажаючий може визначити приблизний розмір своєї пенсії за допомогою Пенсійного калькулятора.

"Цю послугу розроблено для людей, які хотіли б спрогнозувати своє пенсійне майбутнє і дізнатися орієнтовний розмір пенсії за віком за даними, що містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду України", – йдеться на сайті ПФУ.

Пенсійний калькулятор розраховує орієнтовний розмір пенсії за віком, ґрунтуючись на доступних на момент обчислення даних. Однак користувач може додати інформацію про періоди своєї трудової діяльності, які наразі не зафіксовані в базі Пенсійного фонду.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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