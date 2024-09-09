На які пільги має право УБД у 2024 році

Ветерани бойових дій, які віддано служили на передовій, мають доступ до широкого спектру державних пільг, що покликані полегшити їхнє повернення до мирного життя та задовольнити щоденні потреби. Наявність спеціального посвідчення відкриває двері до безкоштовних або значно здешевлених послуг.

Які пільги доступні учасникам бойових дій?

Законодавство України гарантує ветеранам війни комплексну систему соціальної та правової підтримки, що сприяє їхній адаптації та забезпеченню гідного рівня життя.

Медичні переваги для УБД:

Безоплатне отримання медикаментів за призначенням лікаря, включаючи імунобіологічні препарати

Безкоштовне протезування зубів (за винятком виробів з дорогоцінних металів)

Право на санаторно-курортне лікування без оплати або компенсацію за самостійне оздоровлення

Щорічні безкоштовні медогляди та диспансеризація, пріоритетне обслуговування в медзакладах

Пільги на комунальні послуги та житло:

75% знижка на квартплату в межах встановлених норм

75% знижка на оплату електроенергії, води, газу та інших комунальних послуг

Першочергове надання житла тим, хто потребує поліпшення житлових умов

Можливість отримання пільгових позик на будівництво або ремонт житла

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Соціальні та податкові пільги:

100% оплата лікарняних незалежно від стажу роботи

Додаткова оплачувана відпустка на 14 днів щорічно

Переважне право залишитися на роботі при скороченні штату

Податкові пільги згідно з чинним законодавством

Освітні пільги:

Державна підтримка в отриманні освіти для УБД та їхніх дітей

Можливість безкоштовного професійного навчання або підвищення кваліфікації

Соціальні стипендії та забезпечення навчальними матеріалами

Транспортні пільги:

Безкоштовний проїзд у міському та приміському громадському транспорті

Право на безоплатний міжміський проїзд раз на два роки або 50% знижку щорічно

Для отримання пільг необхідно оформити статус УБД та подати відповідні заяви до Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто, поштою або через електронні сервіси.

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