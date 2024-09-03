На які пільги мають право пенсіонери: перелік безоплатних послуг

Пенсійний вік – це час, коли держава надає особливу увагу потребам своїх громадян. В Україні пенсіонери мають право на низку пільг та соціальних гарантій, які покликані забезпечити їм гідний рівень життя. Про це пише 24 tv.ua.

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Однією з найпоширеніших пільг для пенсіонерів є безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті. Це стосується автобусів, тролейбусів, трамваїв та метро. Однак, варто зазначити, що послуга таксі не входить до переліку безкоштовних перевезень. Крім того, багато пенсіонерів користуються безкоштовним проїздом у приміському залізничному транспорті.

Інші види пільг

Окрім безкоштовного проїзду, українські пенсіонери мають право на ряд інших пільг:

Юридична допомога: Багато пенсіонерів можуть отримати юридичні консультації та допомогу безкоштовно або зі значною знижкою. Це особливо актуально для тих, хто зіштовхнувся з проблемами у сфері житлово-комунального господарства, пенсійного забезпечення або спадщини.

Багато пенсіонерів можуть отримати юридичні консультації та допомогу безкоштовно або зі значною знижкою. Це особливо актуально для тих, хто зіштовхнувся з проблемами у сфері житлово-комунального господарства, пенсійного забезпечення або спадщини. Звільнення від земельного податку: Пенсіонери, які володіють земельною ділянкою, можуть бути звільнені від сплати земельного податку. Однак, для цього необхідно відповідати певним критеріям, встановленим законодавством.

Пільги на комунальні послуги

Хоча повністю звільнитись від оплати комунальних послуг можуть лише деякі категорії пенсіонерів (наприклад, ті, хто працює у сфері освіти, медицини або культури і проживає у сільській місцевості), більшість пенсіонерів мають можливість отримати субсидію.

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Субсидія на житлово-комунальні послуги – це державна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям для оплати житлово-комунальних послуг. Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожної сім’ї і залежить від її доходів та витрат на оплату житла і комунальних послуг.

Які документи потрібні для оформлення субсидії?

Для оформлення субсидії необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання та надати наступні документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка про доходи всіх членів сім’ї;

документи, що підтверджують право власності на житло або договір оренди;

документи про сплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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