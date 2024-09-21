На росії дрони знищили тонни боєприпасів, в тому числі з КНДР: Генштаб підтвердив влучання у два арсенали

Силам оборони України у ніч на 21 вересня 2024 вдалося завдати нищівних ударів по логістиці російської армії. Було уражено два ключових об’єкти російської військової інфраструктури.

Завдяки злагодженим діям Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ та інших підрозділів, було уражено два великих арсенали з боєприпасами, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

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Зазначається, що під ударом опинився арсенал "Тихорецьк" у Краснодарському краї, один з найбільших в Росії, він зазнав серйозних пошкоджень. За даними розвідки, під час атаки на території арсеналу знаходився ешелон з понад 2 тисячами тонн боєприпасів, серед яких були й ті, що були поставлені Північною Кореєю. Ураження цього об'єкта є серйозним ударом по логістиці російських військ на південному напрямку.

Вибухи боєприпасів у Тихорецьку. Джерело: Скриншот з відео

Вибухи боєприпасів у Тихорецьку. Джерело: Скриншот з відео

Вибухи боєприпасів у Тихорецьку. Джерело: Скриншот з відео

Вибухи боєприпасів у Тихорецьку. Джерело: Скриншот з відео

Вибухи боєприпасів у Тихорецьку. Джерело: Скриншот з відео

Вибухи боєприпасів у Тихорецьку. Джерело: Скриншот з відео

Вибухи боєприпасів у Тихорецьку. Джерело: Скриншот з відео

Паралельно з цим, СБУ завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області. Цей арсенал також відігравав важливу роль у забезпеченні російських військ боєприпасами.

Внаслідок точних ударів на території обох арсеналів виникли масштабні пожежі та детонація боєприпасів.

Стало відомо також, що дрони СБУ також відпрацювали по військовому аеродрому "Шайківка" (Калузька область). Є влучання в інфраструктуру, де дислокуються ТУ-22М.

Нагадаємо, у ніч на 21 вересн одразу сім регіонів росії були атаковані сотнею БПЛА, зокрема, безпілотники атакували Тихорецький район Краснодарського краю та влучили в склад з боєприпасами у селищі Кам’яне. А біля селища Октябрьське Тверської області безпілотники атакували 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ).

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