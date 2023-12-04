На росії у Ставрополі під час обльоту нафтопроводу впав гелікоптер Мі-2 (фото та відео)

Гелікоптер Мі-2 облітав нафтопровід у Ставропольському краї росії та здійснив жорстку посадку. Вертоліт звалився на бік.

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Інцидент стався у Георгіївському окрузі, біля дороги П'ятигорськ-Георгіївськ, повідомляють російські ЗМІ. Попередньо відомо, що два пілоти що були на борту, не постраждали.

Голова Георгіївського округу Андрій Зайцев повідомив: "На території Георгіївського округу, біля дороги "П'ятигорськ - Георгіївськ", близько 10 години ранку здійснив жорстку посадку і перекинувся на бік вертоліт Мі-2, що належить комерційній компанії, який здійснював обліт нафтопроводу".

За попередніми даними, можлива причина того, що сталося, – відмова одного з двигунів.

"У гелікоптері знаходилися пілот і лінійний трубопровідник, які здійснювали плановий обліт нафтопроводу на території Георгіївського міського округу. Двигун біля судна відмовив у районі 25-го кілометра траси Георгієвськ - П'ятигорськ. Внаслідок жорсткої посадки гелікоптер отримав пошкодження, екіпаж не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Нині відомо, що повітряне судно належить компанії "Конверс авіа".